Coreno Ausonio l' Appuntato Filippo Ruggiero compie 102 anni L' omaggio dell' Arma all' eroe di Porta San Paolo

A Coreno Ausonio, l'Appuntato dei Carabinieri Filippo Ruggiero ha compiuto 102 anni, un traguardo che testimonia oltre un secolo di vita. Nella giornata del 28 aprile, si è svolto un omaggio ufficiale in suo onore, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine. Ruggiero ha passato più di trenta anni della sua vita indossando l’uniforme dei Carabinieri, dedicandosi al servizio con dedizione.

Un secolo e due anni di storia, di cui oltre trenta trascorsi indossando con onore l'uniforme. È un traguardo eccezionale quello tagliato nella giornata di ieri, 28 aprile, dall'Appuntato dei Carabinieri Filippo Ruggiero. La comunità di Coreno Ausonio ha celebrato i 102 anni del suo concittadino.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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