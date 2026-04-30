Con l' omaggio a Eduardo De Filippo si conclude la rassegna curata da Federico Perrotta a Lama dei Peligni

La rassegna curata da Federico Perrotta si conclude con un omaggio a Eduardo De Filippo, ultimo appuntamento in programma. Il progetto culturale ha coinvolto i comuni di Lama dei Peligni e Civitella Messer Raimondo, che hanno collaborato per organizzare gli eventi. La serie di incontri ha avuto come obiettivo la valorizzazione del teatro e della cultura italiana attraverso diverse iniziative. La conclusione si è svolta con un evento dedicato al famoso drammaturgo napoletano.

La rassegna curata da Federico Perrotta giunge al suo atto conclusivo con l’ultimo appuntamento in programma, suggellando il successo del progetto culturale che ha visto i comuni di Lama dei Peligni e Civitella Messer Raimondo unire le proprie forze.Per celebrare la chiusura di questo percorso.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, con “Mare di ruggine” si conclude Tracce dinamicheCon "Mare di ruggine" si conclude, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, la rassegna di teatro d'innovazione e sperimentale "Tracce dinamiche". Teatro L’omaggio a Eduardo De FilippoUn omaggio all’opera di Eduardo De Filippo, con una messinscena non convenzionale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incontro con Riccardo Brun, autore e sceneggiatore del film La Salita; Casa De Filippo a Sarno tra pesce fresco e baccala?; Questi Fantasmi, in scena a Siderno gli allievi della Scuola di Recitazione; La rassegna Omaggio ad Alberto Corinti torna al Teatro dell’Unione. Teatro L’omaggio a Eduardo De FilippoUn omaggio all’opera di Eduardo De Filippo, con una messinscena non convenzionale. Da un’idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, con Luca Saccoia e regia di Lello Serao, è in programma per domenica ... lanazione.it «Natale in casa Cupiello», l’omaggio a Eduardo con i pupazzi di Luca SaccoiaDoppio appuntamento con Eduardo al Teatro San Ferdinando di Napoli. Dove, dal 9 all’11 gennaio torna Natale in casa Cupiello, «spettacolo per attore cum figuris» interpretato da Luca Saccoia (foto) e ... corriere.it Il 26 Aprile 1957 Eduardo De Filippo inaugurava il Teatro de' Servi a Roma, con Vincenzo De Pretore. Io c'ho fatto la tesi di laurea su Eduardo e domani 28 Aprile 2026 debutto proprio in quel Teatro ...me sento 'nu poco emozionato! A cena...tutti tranne lui! D - facebook.com facebook