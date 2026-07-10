Il muratore messicano ucciso a Houston dall’Ice, un gruppo criminale coinvolto nel traffico di droga, è stato oggetto di richieste di giustizia da parte del figlio e della presidente messicana. L’omicidio è avvenuto in Texas, e le autorità stanno cercando immagini di sorveglianza per identificare i responsabili. La famiglia e il governo chiedono risposte e azioni contro i responsabili dell’omicidio.

Stati Uniti Il muratore messicano ucciso a Houston dall'Ice. Caccia alle immagini Stati Uniti Il muratore messicano ucciso a Houston dall'Ice. Caccia alle immagini Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Ronaldo Salgado, figlio maggiore di Lorenzo Salgado Araujo, il muratore messicano ucciso da un agente dell’Ice mercoledì a Houston mentre raccoglieva i suoi operai per andare in cantiere, nel corso di una conferenza stampa ha chiesto giustizia per suo padre. «Non meritava di morire. Né di essere ridotto a un titolo di giornale: “Messicano ucciso dall’Ice”», ha detto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Temi più discussi: Araujo, il figlio e la presidente messicana chiedono giustizia; L'Ice torna a uccidere, questa volta in Texas: gli agenti hanno sparato a Lorenzo Salgado Araujo, poi morto in ospedale. La deputata dem Torres: Pretendiamo un resoconto trasparente; Agente dell'Ice uccide un uomo durante un controllo in Texas: le immagini dopo gli spari; Houston, agente dell'Ice spara e uccide un operaio messicano.

Lorenzo Salgado Araujo, da 35 anni muratore in Texas, assassinato a sangue freddo dall’ICE di Trump. Esattamente come per Renée Good e Alex Pretti a Minneapolis, suo figlio Ronaldo ha presentato evidenze che l’ICE abbia manipolato la scena del crimin x.com

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