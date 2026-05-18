Assolti due schermidori italiani accusati di stupro la messicana Fernanda Herrera | Ho deciso di farmi vedere lotto per la giustizia

Due schermidori italiani sono stati assolti dall’accusa di stupro. La schermidore messicana ha dichiarato di aver deciso di rendersi visibile e di lottare per ottenere giustizia. Fuori dal tribunale di Siena, ha commentato che nel mondo dello sport ci sono molti casi simili al suo. È stato annunciato un ricorso in merito alla decisione presa dai giudici. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e si è svolta davanti alle autorità giudiziarie.

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Fernanda Herrera è scoppiata in lacrime alla lettura della sentenza che ha assolto due schermidori italiani dall'accusa di averla violentata in gruppo quando era ancora minorenne. "Perché il fatto non sussiste", sostiene il gup Andrea Grandinetti. Un pianto colmo di tristezza per la battaglia persa, ma solo per adesso: davanti alle telecamere che assediavano l'esterno del tribunale di Siena, la giovane schermitrice di origine messicana ha annunciato di voler portare avanti la sua lotta: per lei e per le altre donne, "perché nello sport ci sono tanti casi come il mio".,, "Mi chiamo Fernanda Herrera, sono una sciabolatrice messicana, sono venuta in Italia per allenarmi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 - ha detto -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Assolti due schermidori italiani accusati di stupro, la messicana Fernanda Herrera: "Ho deciso di farmi vedere, lotto per la giustizia" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Assolti due schermidori accusati di violenza, la ragazza che ha denunciato: Voglio giustizia Sullo stesso argomento Stupro ai danni della schermitrice, assolti i due imputati. Le lacrime di Fernanda Herrera: “Non mi fermo qui”Siena, 18 maggio 2026 – “Assolti perché il fatto non sussiste”, con questa formula il gup Andrea Grandinetti, dopo una breve camera di consiglio, si... Leggi anche: Stupro di gruppo su campionessa minorenne, assolti i due schermidori italiani Stupro di gruppo, due schermidori italiani assolti. La ragazza che li denunciò in lacrime: Non finirà cosìDue giovani schermidori italiani, che erano andati a processo con rito abbreviato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice che gareggia per l'Uzbekistan, sono stati ... corriereadriatico.it Fernanda Herrera, la schermitrice violentata in ritiro: assolti due atleti. Lei in lacrime: Non posso crederci, vogliono silenziare le donneAssolti perchè il fatto non sussiste. Questa la sentenza del gup di Siena Andrea Grandinetti in merito ai due giovani schermidori italiani andati a processo in rito ... ilmessaggero.it