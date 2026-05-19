Venezuela lutto per Carmen Navas | ONG chiedono giustizia per il figlio

Il Venezuela piange la scomparsa di Carmen Navas, mentre un’ONG chiede giustizia per il figlio, Víctor Hugo Quero Navas. Le autorità hanno impiegato dieci mesi per confermare ufficialmente la morte, senza fornire spiegazioni pubbliche sul motivo di tale ritardo. Víctor Hugo era stato trattenuto in una struttura di detenzione prima di morire, ma i dettagli sulla localizzazione esatta non sono stati comunicati. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesta di chiarimenti sulla gestione del caso.

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? Punti chiave Perché le autorità hanno aspettato dieci mesi per confermare il decesso?. Dove veniva trattenuto Víctor Hugo Quero Navas prima di morire?. Chi sono le organizzazioni che chiedono un'indagine immediata sullo Stato?. Come può il caso Navas diventare un precedente contro l'impunità?.? In Breve Víctor Hugo Quero Navas è deceduto in custodia statale il 24 luglio 2025.. L'organizzazione Provea denuncia dieci mesi di silenzio sulle informazioni sul detenuto.. L'ente Justicia, Encuentro y Perdón ha proclamato il lutto istituzionale per la donna.. Le ONG chiedono indagini sulle morti documentate nei centri di detenzione venezuelani.. Le organizzazioni per i diritti umani in Venezuela hanno chiesto giustizia dopo il decesso di Carmen Navas, avvenuto ieri all’età di 82 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela, lutto per Carmen Navas: ONG chiedono giustizia per il figlio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video HEARTBREAKING STORY: Venezuelan Mother Dies 10 Days After Sons Custody Death Confirmed | AC1Z Sullo stesso argomento Venezuela: morte di Quero Navas riaccende il caso Hugo Marino? Domande chiave Quali legami uniscono la morte di Quero Navas al caso Marino? Come è possibile che un imprenditore scompaia dopo un arresto... Referendum giustizia, Fratoianni: I giovani ci chiedono proposte per cambiare la loro vita – Il video(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 "Mi pare che questi ragazzi e queste ragazze ci chiodano: 'Ma voi che proposte avete per cambiare la nostra... Venezuela: ong in lutto, 'giustizia per madre di detenuto politico'Le principali organizzazioni venezuelane per i diritti umani hanno chiesto giustizia dopo la morte di Carmen Navas, 82 anni, madre del detenuto politico Víctor Hugo Quero Navas, deceduto il 24 luglio ... ansa.it Venezuela, morta la madre del prigioniero politico Quero NavasIn Venezuela, Carmen Teresa Navas, di 83 anni, madre del prigioniero politico Víctor Hugo Quero, è deceduta ieri pochi giorni dopo aver appreso della morte del figlio, avvenuta in carcere nove mesi. ( ... ansa.it