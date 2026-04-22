Una nuova sede hi-tech per la polizia locale

È stato inaugurato Alma Hub, un nuovo centro dedicato alle tecnologie per la pubblica amministrazione e la polizia locale. La struttura, situata in una zona strategica, si propone di offrire servizi digitali avanzati e supporto operativo alle forze dell’ordine. La realizzazione del polo è stata finanziata con fondi pubblici e coinvolge diverse amministrazioni locali per migliorare la gestione delle attività quotidiane.

Nasce Alma Hub, il nuovo polo d’eccellenza per la pubblica amministrazione e la polizia locale. Taglio del nastro a San Lazzaro di Savena per la nuova sede di Alma Sicurezza di Alberto Marzocchi: un investimento sul territorio che coniuga tecnologia, occupazione locale e formazione gratuita per gli enti pubblici. Il futuro della sicurezza urbana è digitale, ma poggia su basi umane solide. Con questo obiettivo nasce Alma Hub, il nuovo polo formativo dedicato all’amministrazione e, nello specifico, alla Locale. Il progetto è stato presentato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Alma Sicurezza a San Lazzaro, un ampliamento che segna una tappa fondamentale nella crescita di una realtà diventata un punto di riferimento strategico per il territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una nuova sede hi-tech per la polizia locale Fake Poor Husband, Real Power Couple Notizie correlate Pascuzzi (San Mauro Futura): "Una nuova sede della Polizia Locale non aumenta da sola la sicurezza""Continueremo a proporre soluzioni concrete e a offrire la nostra disponibilità al confronto, convinti che la sicurezza non appartenga a una parte... Settimo, nuova sede Polizia Locale: tra modernità e barriere logisticheA Settimo Torinese, la recente inaugurazione della nuova sede della Polizia Locale in via Schiapparelli ha sollevato interrogativi pratici sulla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Una nuova sede hi-tech per la polizia locale; ITS Prodigi cresce a Empoli: nuovi laboratori hi-tech; Guardia di Finanza, sottoscritto l'Accordo per la nuova sede del Comando regionale; Il gruppo archeologico della Valnure ha una nuova sede. Una nuova sede hi-tech per la polizia localeNasce Alma Hub, il nuovo polo d’eccellenza per la pubblica amministrazione e la polizia locale. Taglio del nastro a San Lazzaro di Savena per la nuova sede di Alma Sicurezza di Alberto Marzocchi: un ... ilrestodelcarlino.it Rimadesio programma la nuova sede per il 2027Punti cardine: headquarter sostenibile, il debutto del concept Becoming e investimenti sia su linee produttive sia in spazi monobrand ... ilsole24ore.com San Marino. Sabato 25 aprile inaugurazione della nuova sede dell’unione Volontariato Protezione Civile facebook