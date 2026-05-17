La polizia locale di Civita Castellana ha una nuova sede | FOTO
La polizia locale di Civita Castellana ha trasferito la propria sede presso uno stabile di via Rio Fratta 8. La decisione è stata presa in conformità con una delibera della giunta comunale, che ha stabilito le modalità di spostamento e riorganizzazione degli uffici comunali. Da questa settimana, quindi, i vigili urbani svolgono le proprie funzioni all’interno di questa nuova struttura. La modifica riguarda esclusivamente la sede di lavoro, senza alterare le competenze o le funzioni del corpo.
Nuova sede per la polizia locale di Civita Castellana. In applicazione della delibera di indirizzo della giunta comunale sullo spostamento e sulla riorganizzazione degli uffici comunali, da questa settimana i vigili urbani sono operativi presso lo stabile di via Rio Fratta 8.L'immobile, già sede. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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