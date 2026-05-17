La polizia locale di Civita Castellana ha una nuova sede | FOTO

La polizia locale di Civita Castellana ha trasferito la propria sede presso uno stabile di via Rio Fratta 8. La decisione è stata presa in conformità con una delibera della giunta comunale, che ha stabilito le modalità di spostamento e riorganizzazione degli uffici comunali. Da questa settimana, quindi, i vigili urbani svolgono le proprie funzioni all’interno di questa nuova struttura. La modifica riguarda esclusivamente la sede di lavoro, senza alterare le competenze o le funzioni del corpo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nuova sede per la polizia locale di Civita Castellana. In applicazione della delibera di indirizzo della giunta comunale sullo spostamento e sulla riorganizzazione degli uffici comunali, da questa settimana i vigili urbani sono operativi presso lo stabile di via Rio Fratta 8.L'immobile, già sede. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 24 novembre Antonio Carrassi comandante Polizia Locale di Castiglione Sullo stesso argomento Leggi anche: Una nuova auto elettrica per la polizia locale di Civita Castellana Una nuova sede hi-tech per la polizia localeNasce Alma Hub, il nuovo polo d’eccellenza per la pubblica amministrazione e la polizia locale. Nuovi uffici per la polizia locale nello stabile di via Rio FrattaNuovi uffici per la polizia locale nello stabile di via Rio Fratta. Civita Castellana - Una nuova struttura per mettere a disposizione dei cittadini e degli agenti, locali più accessibili, più funzion ... tusciaweb.eu Civita Castellana. Nuovi uffici per la Polizia locale nello stabile di via Rio FrattaNewTuscia – CIVITA CASTELLANA – In applicazione della delibera di indirizzo della giunta comunale sullo spostamento e sulla riorganizzazione degli uffici comunali, da questa mattina gli uffici della ... newtuscia.it