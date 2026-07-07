I due ex 007 italiani pagati dalla Russia le informazioni riservate e i complici militari | perché sono stati arrestati

Due ex agenti italiani sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del Ros con l'accusa di spionaggio e accesso illecito a sistemi informatici. Sono sospettati di aver fornito informazioni riservate a rappresentanti russi e di aver collaborato con militari stranieri. Le indagini hanno portato al sequestro di dispositivi e documenti. L'operazione segue mesi di verifiche e intercettazioni.

Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto dell’intelligence italiana ed ex sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, avrebbe raccolto informazioni riservate in cambio di denaro per conto di un presunto agente dei servizi segreti russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. Come venivano ottenute le informazioni. Secondo gli investigatori, le informazioni venivano ottenute attraverso una rete di sei font i, tra cui quattro militari ancora in servizio, tutti iscritti nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Open.online

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