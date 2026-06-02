La causa contro OpenAI è stata intentata da James Uthmeier, rappresentante dello Stato della Florida, che accusa l’azienda di mettere il profitto sopra la sicurezza. È la prima azione legale di questo tipo in un singolo stato. La notizia si aggiunge a un quadro di tensioni crescenti tra le autorità e le aziende tecnologiche, anche se la decisione non ha sorpreso gli osservatori.

La Florida è ufficialmente il primo Stato a intentare causa contro OpenAI. Quanto emerso nelle ultime ore, tuttavia, non è stato affatto sorprendente. Il procuratore generale James Uthmeier aveva avviato un’indagine penale ai danni dell’azienda ad aprile di quest’anno, proprio per il coinvolgimento attivo di ChatGPT — modello di intelligenza artificiale di OpenAI — in una sparatoria. Le accuse che Uthmeier ha avanzato si estendono però all’assenza generale di sicurezza che l’azienda ha dimostrato in più occasioni di non aver notato o considerato affatto. La Florida è il primo Stato a intentare causa a OpenAI: «Devono pagarne le conseguenze». L’inizio della denuncia che il procuratore generale ha presentato lunedì si ricollega alla pagina di OpenAI dedicata alle risorse per i genitori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Florida, James Uthmeier fa causa a OpenAI: «Per loro il profitto vale più della sicurezza»

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Florida AG Sues OpenAI, Alleges ChatGPT Contributed to Violence and Self-Harm

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