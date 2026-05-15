OpenAI ha espresso insoddisfazione riguardo ai risultati ottenuti con l’integrazione di ChatGPT su dispositivi iOS. La società ha evidenziato alcune criticità legate alla compatibilità e alle funzionalità dell’app, senza fornire dettagli specifici. La discussione si concentra sulle sfide tecniche e sulla performance dell’intelligenza artificiale all’interno dell’ambiente Apple. Finora, non sono state annunciate modifiche o aggiornamenti ufficiali per migliorare l’esperienza utente in questa integrazione.

O penAI si è considerata poco soddisfatta dei recenti risultati legati all’integrazione di ChatGPT su iOS. Secondo l’azienda, l’inserimento risulta essere troppo limitato ed elementare e che gli utenti, conseguentemente, non hanno rilasciato back positivi. Nel 2024, quando Apple aveva annunciato l’aggiunta della nota intelligenza artificiale di OpenAI, le aspettative erano ben altre. Tra queste figuravano, ad esempio, un aumento sostanziale di abbonamenti e un’integrazione effettiva nell’ecosistema Apple. È possibile, quindi, che OpenAI scelga di iniziare un’azione legale contro la Big Tech. OpenAI insoddisfatta dell’integrazione adottata da Apple. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - OpenAI mostra insoddisfazione contro Apple: di mezzo c’è “l’integrazione” di ChatGPT

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