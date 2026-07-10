Antonio Martiniello l' architetto-narratore della super guida per l’America’s Cup

Da napoli.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un architetto ha descritto Napoli come una città in cui creatività e innovazione emergono da bisogni autentici, a differenza di altre città dove prevale il business. Secondo lui, questa differenza permette a Napoli di avere un livello culturale più elevato, poiché la produzione artistica e progettuale si basa su esigenze reali anziché su interessi commerciali. La sua opinione arriva in un contesto legato alla preparazione di una guida per l’America’s Cup.

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«Di Napoli dico che è un luogo dove creatività e innovazione nascono da un bisogno vero e non dal business, come accade a Milano o Londra. Qui quasi non c’è business, ma proprio per questo la creatività rispecchia un livello culturale più elevato». Antonio Martiniello è l’architetto di molte belle case napoletane ed è un professionista che non ama il clamore. Nonostante le numerose copertine conquistate da vent’anni a questa parte, prosegue senza enfasi nei suoi progetti declinati sul sociale, a partire dall’Officina Keller a Porta Capuana, nata per la rigenerazione del territorio. Infine, è fresco di premio per la sostenibilità al Maggio dell’Architettura per CasaA20 di Ostuni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Antonio Martiniello, l'architetto-narratore della super guida per l’America’s Cup
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