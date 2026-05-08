Sardegna la scienza guida il turismo | test sui profitti dell’America’s Cup

In Sardegna, si stanno studiando i dati scientifici per valutare l’impatto dei profitti legati all’America’s Cup. Un’università sta sviluppando modelli digitali per analizzare i flussi turistici nella regione. Questi strumenti saranno utilizzati per capire come le attività legate alla regata influenzeranno l’economia locale. Si tratta di un tentativo di integrare la scienza con la gestione del turismo in un momento di grande attenzione sulla manifestazione.

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? Domande chiave Come influenzeranno i dati scientifici i profitti dell'America's Cup? Quali modelli digitali userà l'Università per monitorare i flussi turistici? Come potrà la Sardegna evitare il calo economico dopo l'estate? Chi beneficerà concretamente dei sette milioni di euro investiti??? In Breve Regione Sardegna investe 7 milioni di euro per l'America's Cup a Cagliari. Test scientifico sui profitti dell'evento velico previsto tra 21 e 24 maggio 2026. Ac .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, la scienza guida il turismo: test sui profitti dell’America’s Cup Notizie correlate Leggi anche: America's Cup, Santanchè: "Booster importante per il turismo della Campania" America’s Cup, UniCredit guida la partnership finanziariaDopo il successo della 37a edizione a Barcellona nel 2024, UniCredit sarà Global Partner e Global Banking Partner della 38a Louis Vuitton America’s...