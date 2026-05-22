La Rai ha organizzato una copertura completa delle regate dell'America’s Cup 2026 che si terranno a Cagliari. La trasmissione sarà disponibile in diretta su Rai 3 e Rai Sport, garantendo la visibilità in chiaro di tutte le prove. La squadra dedicata alla produzione si occuperà di seguire gli eventi e di trasmetterli agli spettatori italiani. La copertura si concentrerà sulle regate che si svolgeranno nel capoluogo sardo, offrendo un approfondimento sulle competizioni in programma.

La squadra Rai è stata messa a punto per offrire in chiaro su Rai 3 e Rai Sport, la totale copertura delle regate di Cagliari dell’America’s Cup. Per l’occasione è stata schierata dal direttore Marco Lollobrigida e dal vice Massimo Proietto una squadra di esperti. Innanzitutto, i giornalisti di Rai Sport Gianluca Gafforio, che si occuperà delle telecronache, ed Enrico Cattaneo che sarà in studio. Con loro ci saranno per la parte tecnica Fabio Colivicchi, direttore di Saily.it e Caterina Marianna Banti (entrambi ori olimpici nella vela sul Nacra 17 con Ruggero Tita) ci saranno anche Ganga Bruni tecnico FIV ed ex di Coppa America e Giulia Conti che vanta quattro partecipazioni olimpiche e una Women’s America’s Cup vinta. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI SPORT: LA SUPER VETRINA DI CAGLIARI PER LE REGATE DELL’AMERICA’S CUP 2026

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