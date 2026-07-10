Antonio Di Matteo il rapporto Inps | Italai ripresa solida e misurabile

Il XXV Rapporto Annuale dell’INPS, presentato ieri alla Camera, indica una ripresa economica solida e misurabile per l’Italia. Antonio Di Matteo, consigliere di amministrazione dell’INPS, ha commentato i dati, sottolineando che la crescita è evidente e supportata dai numeri. Il rapporto evidenzia un miglioramento nei principali indicatori economici e sociali, con un aumento delle entrate e una diminuzione delle prestazioni di disoccupazione.

Antonio Di Matteo, consigliere di amministrazione dell'INPS, commenta cosi Il XXV Rapporto Annuale dell’INPS, presentato ieri, alla Camera dei Deputati. Il Rapporto restituisce la fotografia di un Paese che, dopo la stagione più dura, tra pandemia, crisi energetica e instabilità internazionale, ha saputo costruire una ripresa solida e misurabile. I numeri parlano chiaro, ed è a questi numeri che occorre guardare per uscire dal terreno delle opinioni ed entrare in quello dei fatti. Il primo dato riguarda l’occupazione, che nel 2025 ha raggiunto un nuovo record storico: 27,2 milioni di lavoratori assicurati, 244 mila in più rispetto al 2024 e 1,7 milioni in più rispetto al periodo precedente alla pandemia, un incremento del 6,8%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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