Matteo Sioli ha iniziato la stagione con un salto da 2 metri sulla nuova pista di Cogliate, in provincia di Monza e della Brianza, mostrando un ritorno positivo dopo l’infortunio. Sioli, campione d’Europa Under 23 di salto in alto, ha dimostrato una prestazione solida nella sua prima gara ufficiale. Nel frattempo, Sara Fantini continua a migliorare, confermando la sua crescita nelle competizioni recenti.

Matteo Sioli ha aperto in maniera convincente la propria stagione, rendendosi protagonista di una buona prova sulla nuova pista di Cogliate (in provincia di Monza e Brianza): il Campione d’Europa Under 23 di salto in alto ha iniziato l’annata agonistica con un balzo da 2.24 metri al primo tentativo (in precedenza 2.20 senza errori e una sbavatura a 2.15). Il ventenne milanese non gareggiava dai Mondiali di Tokyo, quando raggiunse la finale e concluse in ottava posizione proprio con la stessa misura odierna. Medaglia di bronzo agli Europei Indoor 2024, il portacolori delle Fiamme Azzurre aveva saltato l’intera stagione al coperto a causa dei postumi di un infortunio al piede, che ha dimostrato di avere superato in maniera convincente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Sioli debutta con una misura solida, bel rientro dall’infortunio. Sara Fantini in crescita

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