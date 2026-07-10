Antonella Palmisano ha partecipato a una nuova puntata di “Un altro podcast”, dove ha parlato della sua esperienza personale e delle sfide affrontate. La campionessa si è soffermata sulla sua carriera e sui momenti difficili incontrati lungo il percorso. La puntata è disponibile sul canale YouTube.

Antonella Palmisano si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ). Partita da Mottola, un piccolo paese della Puglia dove a volte i sogni devono fare i conti con tradizioni, aspettative e retaggi culturali, Antonella ha costruito passo dopo passo la sua strada fino ad arrivare sul tetto del mondo. Oro olimpico a Tokyo, argento mondiale, campionessa europea: oggi è uno dei simboli della marcia mondiale. Un’atleta capace di trasformare il suo stile in un modello da studiare. Ma dietro ogni passo c’è sempre stato molto più di una medaglia. C’è la ragazzina che doveva convincere chi aveva intorno che lo sport non era tempo perso. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Antonella Palmisano si racconta a “Un altro podcast”: in marcia contro le ingiustizie

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