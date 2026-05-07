Gemitaiz si racconta a Un altro podcast | un rapper romano e romanista fuori dagli schemi

Nel corso di una recente puntata di “Un altro podcast”, il rapper romano ha condiviso alcuni aspetti della sua vita e della sua carriera. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza nel mondo della musica e sulle sue passioni personali, tra cui il tifo per la squadra di calcio locale. La puntata è disponibile online, offrendo un’intervista completa e diretta.

Il rapper Gemitaiz si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” (guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube). C’è stato un tempo in cui vestirsi largo, ascoltare Eminem e sognare l’America significava sentirsi fuori posto. Un tempo in cui il rap romano aveva regole rigide, facce dure e dogmi soffocanti. E poi c’era Gemitaiz, un outsider cresciuto tra la Roma di quartiere, le rime e quella sensazione costante di essere “diverso”. Dietro Davide De Luca, però, c’è soprattutto una storia di amore e fede. L’amore ereditato dal padre, venuto a mancare quando aveva appena 14 anni, che gli ha trasmesso “geneticamente” due passioni impossibili da separare: la musica e la Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gemitaiz si racconta a "Un altro podcast": un rapper romano (e romanista) fuori dagli schemi GEMITAIZ: Scrivo la mattina presto o la notte! #pertee #podcast #gemitaiz Notizie correlate Il mondo secondo Eva: "Film fuori dagli schemi"Fa tappa questa sera alle 21 a Livorno, al cinema 4 Mori, dopo essere stato presentato ieri a Pisa, al cinema Lantieri, il film "Eva", diretto da... Leggi anche: Bergamo piange Stefano Caglioni, artista originale e fuori dagli schemi