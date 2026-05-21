Andrea Bargnani si racconta a Un altro podcast | troppo diverso per piacere a tutti
Nella nuova puntata di “Un altro podcast”, Andrea Bargnani ha deciso di condividere alcuni aspetti della sua vita e della sua carriera. L’intervista si concentra sulle esperienze vissute nel mondo del basket e sui momenti più significativi del suo percorso professionale. La puntata è disponibile sul canale YouTube del podcast, dove si può ascoltare direttamente la sua testimonianza senza filtri o interpretazioni. Bargnani ha anche parlato delle difficoltà incontrate e delle scelte fatte lungo gli anni.
Andrea Bargnani si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” (guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube). Il primo europeo nella storia a essere selezionato come numero uno al Draft. Il primo italiano a ritagliarsi un ruolo da protagonista oltreoceano. Un talento da quasi 8.000 punti in Nba, ma anche uno dei più grandi “what if” del basket. Andrea Bargnani è sempre stato un unicum, in campo e fuori. Un lungo atipico, moderno prima ancora che il basket americano fosse davvero pronto ad accettarlo. Uno che ha sempre giocato seguendo il proprio istinto, riflessivo e a tratti distaccato. Troppo libero per piacere a tutti. Lo hanno criticato su ogni aspetto: il gioco, il carattere, il rapporto con i media. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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