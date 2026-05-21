Andrea Bargnani si racconta a Un altro podcast | troppo diverso per piacere a tutti

Nella nuova puntata di “Un altro podcast”, Andrea Bargnani ha deciso di condividere alcuni aspetti della sua vita e della sua carriera. L’intervista si concentra sulle esperienze vissute nel mondo del basket e sui momenti più significativi del suo percorso professionale. La puntata è disponibile sul canale YouTube del podcast, dove si può ascoltare direttamente la sua testimonianza senza filtri o interpretazioni. Bargnani ha anche parlato delle difficoltà incontrate e delle scelte fatte lungo gli anni.

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