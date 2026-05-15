Gli Stati Uniti stanno mantenendo una strategia che combina azioni di pressione con alcune aperture nei confronti di Cuba, cercando di influenzare le decisioni del governo dell’isola. Recentemente, un senatore ha annunciato aiuti economici destinati a sostenere alcune comunità locali, mentre il capo della CIA ha effettuato una visita ufficiale. Questa sequenza di eventi si inserisce in un quadro di tensioni che da tempo coinvolge i due Paesi, con il blocco economico che continua a ostacolare lo sviluppo di Cuba.

Gli Stati Uniti stanno utilizzando un’alternanza di strumenti politici, aperture e pressioni coercitive per spingere Cuba a cambiare rotta e aprire al dialogo con Washington cinque mesi dopo che la caduta di Nicolas Maduro in Venezuela ha aperto alla fase forse più critica per L’Avana dalla presa del potere di Fidel Castro nel 1959 che segnò l’inizio sostanziale della competizione tra i due Paesi americani. Negli ultimi giorni, mentre Cuba comunicava di essere rimasta a secco di diesel e olio combustibile per il prolungato embargo energetico che la sta sostanzialmente stritolando e ha prodotto gravi conseguenze anche sul sistema sanitario per l’interruzione delle forniture elettriche, Washington ha fatto le sue mosse. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Usa accerchiano Cuba: il blocco soffoca L’Avana, Rubio usa l’arma degli aiuti, il capo della Cia in visita

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