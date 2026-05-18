Il rapper veneto JettOne ha pubblicato il suo primo album ufficiale intitolato “Jett”. Dopo diversi anni di singoli, mixtape e freestyle, ha deciso di dedicare tempo alla realizzazione di un progetto completo e coerente. L’album segna il debutto in formato ufficiale per l’artista, che si era già fatto conoscere nel panorama musicale attraverso varie uscite indipendenti. La pubblicazione arriva dopo un lungo percorso di lavoro e sperimentazioni nel suo stile.

Dopo anni di singoli, mixtape e freestyle, JettOne, rapper da anni attivo nel Veneto, di prendersi il tempo necessario per costruire un progetto organico e coerente. Il nuovo album, dal titolo “Jett” e composto da 12 tracce, non nasce per inseguire classifiche o trend, ma dall’esigenza di dare forma a un lavoro con una direzione precisa e una narrazione strutturata. Il disco attraversa rap hardcore e aggressivo, brani più leggeri e festosi, momenti riflessivi e profondamente introspettivi. Nessuna traccia replica l’altra: il filo conduttore non è stilistico ma identitario. JettOne fonde radici old school, sonorità contemporanee e sperimentazione strutturale, consolidando una maturità artistica costruita negli anni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - JettOne pubblica il suo primo album ufficiale, “Jett”: un progetto identitario fuori dalle logiche di mercato

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