Il figlio di Biagio Antonacci pubblica il suo primo album dal titolo ' Paolo Santo Superstar'

Si intitola “Paolo Santo Superstar” il primo album ufficiale di Paolo Santo (nome d'arte di Paolo Antonacci, figlio del più famoso Biagio), tra le penne più apprezzate del panorama musicale italiano, disponibile da venerdì scorso (22 maggio).Il progetto è stato anticipato dal singolo “Torre di. 🔗 Leggi su Today.it

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Biagio Antonacci, Figlio: Ecco Chi E' Paolo Santo!

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Chi è Paola Cardinale, la compagna di Biagio Antonacci e mamma del suo terzo figlioPaola Cardinale è la donna che, dalla metà degli anni 2000, si trova al fianco del cantautore Biagio Antonacci.

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Temi più discussi: Paolo Santo: Non sono René Ferretti di Boris, non sputo nel piatto dove ho mangiato: ma anni di hit scritte per altri, anche basta. Mio padre Biagio Antonacci inorridirebbe se sapesse come funziona la musica oggi; Ma chi è Paolo Antonacci aka Paolo Santo? Un autore di hit per gli altri e un figlio d’arte che non vuole più seguire le regole del mainstream; Chi è la fidanzata di Biagio Antonacci: età, altezza, figli Carlo, Paolo e Giovanni; Paolo Santo | Non sono René Ferretti di Boris non sputo nel piatto dove ho mangiato | ma anni di hit scritte per altri anche basta Mio padre Biagio Antonacci inorridirebbe se sapesse come funziona la musica oggi.

Ma chi è Paolo Antonacci aka Paolo Santo? Un autore di hit per gli altri e un figlio d’arte che non vuole più seguire le regole del mainstreamPaolo Santo è il figlio di Biagio Antonacci e anche l’autore di brani multiplatino, ma non solo. Oggi vuole dimostrarlo con il suo primo disco Superstar. L’aspetto da gesuita, l’attitudine da maless ... mowmag.com

Figli Biagio Antonacci, chi sono Paolo, Giovanni e Carlo | Nati da due donne diverseDalla vita il celebre artista lombardo ha avuto fortuna sia dal punto di vista musicale che quello privato, visto che non sono mancate le esperienze sotto quel fronte. Da due donne diverse, Biagio ... ilsussidiario.net