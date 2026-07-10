I carabinieri hanno sequestrato una casa di appuntamenti a Pozzuoli dopo aver analizzato annunci online e ricevuto segnalazioni da parte di residenti. Le forze dell’ordine hanno individuato l’attività e proceduto con il sequestro dell’immobile. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sulle modalità dell’intervento. La scoperta si è basata su controlli di routine e segnalazioni della comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono stati gli annunci postati sul web e le lamentele di alcuni residenti a consentire ai carabinieri di scoprire, a Pozzuoli, una casa di appuntamenti. I militari hanno denunciato, per favoreggiamento, il proprietario dell’appartamento (che è stato sequestrato), un puteolano di 63 anni, e una donna cinese di 57 anni, ritenuta la maitresse della casa. Tra le pagine di alcune bacheche d’incontri foto e descrizioni di giovani donne cinesi, disponibili ad offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Online anche numeri di telefono e indicazioni per raggiungere la struttura, ricavata in un appartamento a ridosso della costa puteolana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Annunci on-line, casa d'appuntamenti sequestrata dai carabinieri a Pozzuoli. Denunciati il proprietario puteolano dell'appartamento e la maitresse cinese #ANSA x.com

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