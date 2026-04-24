Aquilonia AV | truffa on-line Sedicente venditore di auto scoperto dai Carabinieri

I Carabinieri hanno denunciato un giovane coinvolto in una truffa online legata alla vendita di un’auto. La vittima aveva effettuato un bonifico di circa 1.000 euro, ma la transazione si è rivelata falsa. L’indagine ha portato alla scoperta dell’identità del sedicente venditore, che aveva ingannato l’acquirente attraverso un annuncio su internet. La situazione è ora sotto approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Truffa online per la vendita di un’auto: denunciato un giovane, vittima raggirata con un bonifico da 1.400 euro. I Carabinieri della Stazione di Aquilonia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, un ragazzo della provincia di Milano, resosi responsabile del reato di “truffa ” a danno di un cittadino irpino. L’uomo, pubblicava sul web un annuncio relativo alla vendita di un’autovettura. L’ignaro cittadino, allettato dalla conveniente offerta commerciale, dopo aver contattato il venditore, concordava l’acquisto dell’auto saldando un anticipo sulla cifra pattuita con un bonifico di circa 1.400,00 euro. Dopo l’avvenuta transazione...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Aquilonia (AV): truffa on-line . Sedicente venditore di auto scoperto dai Carabinieri Notizie correlate Leggi anche: Aquilonia (AV): truffa on-line. Sedicente venditore di motori scoperto dai Carabinieri Cervinara (AV): Truffa informatica on line, Carabinieri denunciano 3 personeDue malfattori effettuavano la telefonata alla donna facendosi accreditare a sua insaputa la cifra di euro 500,00 su un iban I Carabinieri della...