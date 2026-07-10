Anne Hathaway | Vorrei che i miei figli da grandi fossero come Tom Holland
L’attrice ha dichiarato di desiderare che i suoi figli da grandi siano come Tom Holland. A giugno ha annunciato di aspettare il suo terzo bambino con il marito. Attualmente ha già due figli, Jonathan e Jack. La sua dichiarazione è stata fatta durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta di Tom Holland come modello.
L’attrice, già madre di Jonathan e Jack a fine giugno ha annunciato di essere incinta del terzo figlio dal marito Adam Shulman. Nel film di Christopher Nolan interpreta Penelope, la madre di Telemaco interpretato da Holland e nel corso di un’intervista promozionale rilasciata a New York eTalk ha tracciato dei parallelismi tra il suo ruolo sullo schermo e la sua vera vita. «Da mamma nella vita reale spero davvero che tutti i miei figli crescano e diventino meravigliosi come mio figlio sullo schermo, che rappresenta il figlio dei miei sogni - ha detto, aggiungendo - è un vero gentiluomo». Il personaggio a cui da il volto la star de Il Diavolo veste Prada, è la moglie di Ulisse (interpretato da Matt Damon), che trascorre 10 anni a combattere nella guerra di Troia e altri 10 cercando di tornare a casa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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