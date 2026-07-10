L’attrice ha dichiarato di desiderare che i suoi figli da grandi siano come Tom Holland. A giugno ha annunciato di aspettare il suo terzo bambino con il marito. Attualmente ha già due figli, Jonathan e Jack. La sua dichiarazione è stata fatta durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta di Tom Holland come modello.

L’attrice, già madre di Jonathan e Jack a fine giugno ha annunciato di essere incinta del terzo figlio dal marito Adam Shulman. Nel film di Christopher Nolan interpreta Penelope, la madre di Telemaco interpretato da Holland e nel corso di un’intervista promozionale rilasciata a New York eTalk ha tracciato dei parallelismi tra il suo ruolo sullo schermo e la sua vera vita. «Da mamma nella vita reale spero davvero che tutti i miei figli crescano e diventino meravigliosi come mio figlio sullo schermo, che rappresenta il figlio dei miei sogni - ha detto, aggiungendo - è un vero gentiluomo». Il personaggio a cui da il volto la star de Il Diavolo veste Prada, è la moglie di Ulisse (interpretato da Matt Damon), che trascorre 10 anni a combattere nella guerra di Troia e altri 10 cercando di tornare a casa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway: «Vorrei che i miei figli da grandi fossero come Tom Holland»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DEVIL WEARS PRADA MADE ME GO TO FASHION SCHOOL

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Anne Hathaway incinta è Penelope, Zendaya e Tom Holland marito e moglie sul red carpet, Lupita Nyong'o risponde a Musk: la première a Parigi di The Odyssey di Nolan

Anne Hathaway incinta, Matt Damon innamorato della moglie Luciana e la coppia Zendaya e Tom Holland: le foto più belle del red carpet (di sabbia) di The OdysseyDurante la prima britannica di The Odyssey, Matt Damon ha partecipato con la moglie, con cui è sposato da oltre vent’anni e ha tre figlie.

Temi più discussi: Il caso Anne Hathaway: perché il suo total red è molto più di un semplice look premaman; Anne Hathaway dalla prima all'ultima gravidanza: i look premaman di una diva; Anne Hathaway, perché il suo look premaman rosso è diventato un caso; Pretty Princess 3, il terzo film con Anne Hathaway conquista il ‘sì’ più importante: i fan lo attendevano da anni.

Parigi si ferma per The Odyssey: il cast stellare di Christopher Nolan porta sul red carpet mitologia, glamour e polemiche, tra Anne Hathaway incinta, Zendaya e Tom Holland e la bufera online contro Lupita Nyong’o x.com

Anne Hathaway che legge Crescent City in pubblico oggi reddit

Anne Hathaway: Vorrei che i miei figli da grandi fossero come Tom HollandNel nuovo film di Nolan The Odyssey, l’attrice interpreta la madre di Telemaco (Holland) e nel corso di un’intervista ha paragonato il suo ruolo di mamma sullo schermo a quello nella vita reale ... vanityfair.it

Zendaya e Anne Hathaway: il tenerissimo retroscena emerso alla première de L’OdisseaIl tenero dettaglio tra Zendaya e Anne Hathaway che ha conquistato i fan: un vecchio gesto d’ammirazione torna alla luce e racconta un’incredibile storia di ... alfemminile.com