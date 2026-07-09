Christopher Nolan e Matt Damon Il giorno prima, al Trocadero con la Torre Eiffel alle spalle, c'era stato il photocall: Damon, Holland, Hathaway, Zendaya, Nyong'o e Theron in fila, Parigi come sfondo. Un'immagine da copertina che è già diventata una delle più condivise dell'estate. Ma la serata vera era al Grand Rex, il cinema più grande di Parigi, 2.700 posti, il più adatto a contenere qualcosa di epico. Anne Hathaway Il dettaglio che tutti aspettavano: Anne Hathaway sul red carpet con il pancione. Terza gravidanza, 43 anni, marito Adam Shulman, già genitori di Jonathan e Jack. Nel film interpreta Penelope, la moglie di Ulisse che aspetta il ritorno del marito per vent'anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway incinta è Penelope, Zendaya e Tom Holland marito e moglie sul red carpet, Lupita Nyong'o risponde a Musk: la première a Parigi di The Odyssey di Nolan

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Anne Hathaway incinta, Matt Damon innamorato della moglie Luciana e la coppia Zendaya e Tom Holland: le foto più belle del red carpet (di sabbia) di The OdysseyDurante la prima britannica di The Odyssey, Matt Damon ha partecipato con la moglie, con cui è sposato da oltre vent’anni e ha tre figlie.

La première di The Odyssey a Parigi: gli sguardi tra Zendaya e Tom Holland, il pancione di Anne Hathaway, la famiglia di Ulisse e gli altri protagonisti sotto la Tour EiffelGli attori principali si sono ritrovati in piazza del Trocadero, sotto la Tour Eiffel, per la première di The Odyssey.

Temi più discussi: Anne Hathaway dalla prima all'ultima gravidanza: i look premaman di una diva; Il caso Anne Hathaway: perché il suo total red è molto più di un semplice look premaman; Anne Hathaway incinta e divina: il look rosso e i tacchi a spillo fanno impazzire New York; Anne Hathaway incinta, con l'abito rosso conquista tutti.

Stupenda Anne la parte che la rende così bella non è l’abito e nemmeno il trucco, la gravidanza la rende felice, sorridente… io la trovo luminosa! #AnneHathaway - X x.com

Anne Hathaway o Lindsay Lohan? reddit

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