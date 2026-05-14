Annalisa scontro totale col giornalista | Sappiamo entrambi la verità ma non vuoi ammetterla Lei replica | Mai fatto ciò che dici

Durante una recente intervista, Annalisa ha avuto un acceso scambio di battute con il giornalista Giuseppe Candela. La cantante ha risposto a un’accusa con fermezza, dichiarando di non aver mai compiuto quanto le è stato attribuito. La discussione si è concentrata su un tema legato alla prossima stagione di un popolare talent show televisivo, con entrambe le parti che hanno mantenuto un tono deciso e diretto.

Il cast della prossima stagione di X Factor diventa il centro di uno scontro diretto. Al centro della contesa c’è Annalisa, la regina delle classifiche italiane, protagonista di un botta e risposta al vetriolo con il giornalista Giuseppe Candela. Tutto è iniziato quando Annalisa ha deciso di.🔗 Leggi su Today.it

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Annalisa e Fiorello, la videochiamata in diretta - La Pennicanza 17/03/2026

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