Anna Falchi afferma di essere pronta a condurre un programma molto amato, nonostante molti abbiano rifiutato l’incarico. Nel contesto delle trattative per la nuova conduzione di una storica trasmissione Rai, l’attrice e presentatrice insiste sulla sua capacità di gestire la sfida. Le sue dichiarazioni sono emerse mentre si discute del futuro del programma, che negli ultimi tempi ha visto diverse candidature e rifiuti da parte di altri nomi noti.

Nel pieno del toto-nomi per il futuro di una storica trasmissione Rai, riemergono le parole di Anna Falchi, convinta di poter affrontare una sfida televisiva molto impegnativa. Leggi anche: Ma che sta succedendo a I Fatti Vostri? Pare che Anna Falchi abbia problemi dietro le quinte: il gossip Il futuro di una delle più iconiche trasmissioni di Rai 3 continua ad alimentare curiosità e indiscrezioni. Dopo le notizie che riguardano il possibile addio di Federica Sciarelli, sono numerosi i nomi accostati allo storico programma. Tra giornalisti, conduttori e volti già noti dell’informazione, è riemersa anche una candidatura decisamente particolare. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Anna Falchi pronta a conduttore un programma amatissimo (e che tutti rifiutano!): sostiene di saperlo fare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Da I Fatti vostri a MagicLash, Anna Falchi: con uno sguardo si può dire la verità

Notizie e thread social correlati

Che disastro, la Rai chiude un altro programma e lascia a casa un altro conduttore amatissimo: ma che succede?La Rai ha annunciato la chiusura di un programma e la fine del contratto di un conduttore molto apprezzato.

Fai, al via la 13esima edizione de 'I Luoghi del Cuore': Anna Falchi sostiene l'idrovora della Madonna del PinoÈ iniziata ufficialmente la tredicesima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in...

Temi più discussi: Battiti Live, Ilary Blasi lancia un appello a Fabio Rovazzi: Studia, io voglio riposare; Saprei condurre Chi l’ha visto a occhi chiusi: la vecchia dichiarazione di Anna Falchi torna virale; Saprei condurre Chi l’ha visto a occhi chiusi | la vecchia dichiarazione di Anna Falchi torna virale; Frosinone, al via il Festival nazionale dei Conservatori: programma, ospiti e novità.

Anna Falchi e la confessione che torna virale: Chi l’ha visto? Saprei condurlo a occhi chiusiL'addio di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? ha aperto ufficialmente il dibattito sul futuro dello storico programma di Rai 3. Mentre si rincorrono le ipotesi sul nome della futura conduttrice, nel ... comingsoon.it

Federica Sciarelli, chi prenderà il suo posto a Chi l’ha visto: emerge la proposta di Anna FalchiDopo l'addio di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto, spunta la proposta di Anna Falchi: ecco le sue parole durante un'intervista. donnaglamour.it