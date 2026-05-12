Fai al via la 13esima edizione de ' I Luoghi del Cuore' | Anna Falchi sostiene l' idrovora della Madonna del Pino

Da ravennatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata ufficialmente la tredicesima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Tra i sostenitori di questa edizione c’è anche l’attrice Anna Falchi, che ha manifestato il suo supporto all’idrovora della Madonna del Pino. La manifestazione coinvolge cittadini e associazioni nella segnalazione e tutela di luoghi di interesse storico e naturale presenti sul territorio.

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Ha preso ufficialmente il via la XIII edizione de “I Luoghi del Cuore”, il grande censimento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Dal 12 maggio al 15 dicembre 2026, tutti i cittadini sono chiamati a votare e segnalare i siti che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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