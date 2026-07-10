Da due anni, un'artista femminile mantiene il primato come la più ascoltata in Italia. È stata protagonista di un nuovo album, che ha attirato l'attenzione di ascoltatori di diverse età. La sua carriera include successi come rapper e artista di musica pop, raggiungendo un pubblico ampio e variegato. La sua presenza nelle classifiche musicali italiane si è consolidata nel tempo, senza interruzioni.

Milano, 10 lug. (askanews) - Anna non ha rivali, da 2 anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia; è più di un fenomeno generazionale, è stata capace di conquistare il pubblico delle giovanissime e poi di imporsi e farsi rispettare come rapper. Ora esce con il suo nuovo album "Million Dollar Babe". "Diciamo che questo album nasce raccogliendo la mia musica da due anni a questa parte, è un po' un bazar di tutte le cose diverse che ho fatto. C'è tanta sperimentazione, ricerca del suono e grazie a Miles abbiamo tirato fuori questo progetto. La "Million Dollar Babe" è una ragazza che col tempo ha imparato a darsi valore, non solo valore materiale ma anche a livello di autostima, livello di confidence in se stessa e a livello anche di maturità personale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anna dei record, l'artista più ascoltata da due anni: il nuovo album

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Anna Pepe e la sua performance sul palco durante WHITE GIRL WASTED!

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