Venerdì 15 maggio, Spotify ha comunicato che un artista ha raggiunto nuovi record di streaming giornalieri sulla piattaforma nel 2026. In particolare, è stato registrato il maggior numero di ascolti per un artista, un album e una canzone in un singolo giorno. Questi traguardi sono stati raggiunti grazie al rilascio del primo nuovo progetto solista dell’artista dal 2023. La notizia si riferisce a un risultato significativo per la musica digitale e le preferenze degli ascoltatori in questo periodo.

Venerdì 15 maggio, Spotify ha annunciato che Drake ha stabilito i record di streaming giornalieri per artista, album e canzone più ascoltati sulla piattaforma nel 2026, grazie al suo primo nuovo progetto solista dal 2023. Il record per il disco più ascoltato in un solo giorno nel 2026 va a Iceman, uno dei tre LP pubblicati dal rapper ieri mattina, insieme a Maid of Honour e Habibti. Il record per la canzone più ascoltata in un solo giorno nel 2026 va invece a Make Them Cry, la traccia di apertura di Iceman. “Il 15 maggio, Drake è diventato l’artista più ascoltato in streaming su Spotify nel 2026 in un solo giorno, ICEMAN è diventato l’album... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Drake ha stabilito il record Spotify del 2026 come artista, album e brano più ascoltati in un solo giorno

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Drake HINTS On Retirement And Throws Shades At Spotify | Reaction Compilation

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