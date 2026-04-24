In occasione del ventesimo anniversario, Spotify ha annunciato i dati relativi ai contenuti più ascoltati di sempre sulla piattaforma. Tra gli artisti, una cantante ha raggiunto il primo posto come la più ascoltata di tutti i tempi. Sono stati inoltre resi noti i brani, gli album, i podcast e gli audiolibri più popolari tra gli utenti nel corso degli anni. La piattaforma ha deciso di condividere queste statistiche per la prima volta in questa occasione speciale.

Spotify celebra 20 anni dalla sua nascita e per l’occasione ha deciso di rivelare per la prima volta gli artisti, le canzoni, gli album, i podcast e gli audiolibri più ascoltati di sempre sulla piattaforma. “Questi anni di ascolti da parte di centinaia di milioni di fan hanno rivelato artisti, storie e tendenze che non solo si sono affermati, ma sono entrati a far parte della vita quotidiana delle persone in tutto il mondo”, si legge nella nota stampa diramata dal servizio streaming svedese. In vetta alla classifica degli artisti più ascoltai nel corso dei vent’anni della piattaforma c’è Taylor Swift, la popstar internazionale divenuta recentemente miliardaria, ha segnato cifre da capogiro nel giorno di pubblicazione dell’ultimo album The Life Of A Showgirl, divenuto il più ascoltato su Spotify nell’arco di ventiquattro ore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spotify, Taylor Swift è l’artista più ascoltata di tutti i tempi

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Una raccolta di contenuti

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