Anna dei record | il nuovo album dell'artista più ascoltata da due anni

M ilano, 10 lug. (askanews) – Anna non ha rivali, da due anni è l’artista femminile più ascoltata in Italia; è più di un fenomeno generazionale, è stata capace di conquistare il pubblico delle giovanissime e poi di imporsi e farsi rispettare come rapper. Ora esce con il suo nuovo album Million Dollar Babe. Leggi anche › Fenomeno Anna, chi è la giovanissima rapper che comanda l’estate 2024 Anna dei record: il nuovo album è Million Dollar Babe. “Diciamo che questo album nasce raccogliendo la mia musica da due anni a questa parte, è un po’ un bazar di tutte le cose diverse che ho fatto. C’è tanta sperimentazione, ricerca del suono e grazie a Miles abbiamo tirato fuori questo progetto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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ANNA E ARTIE: DI NUOVO INSIEME

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