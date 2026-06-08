Sulla morte della giudice Francesca Ercolini si indaga per omicidio

Le autorità indagano per omicidio sulla morte della giudice Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il giorno di Santo Stefano 2022. La causa del decesso non sarebbe un suicidio, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della scomparsa. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul procedimento o sui sospetti attuali.

Non potrebbe esser più un suicidio quello della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita, nella sua abitazione di Pesaro, il giorno di Santo Stefano del 2022. Dopo quattro anni da quella morte la Procura dell’Aquila indaga per omicidio. Una valutazione che sarebbe arrivata oggi, in occasione dell’incidente probatorio, svoltosi oggi a Roma. La nuova autopsia e i segni sul collo. Nella perizia, depositata da Vittorio Fineschi, anatomopatologo che ha eseguito la nuova autopsia dopo la riesumazione della salma, presso il cimitero di Riccia (Campobasso), ci sono seri dubbi sulla compatibilità tra i segni rilevati sul collo della signora e una striscia di seta annodata alla ringhiera della scala nell’abitazione. 🔗 Leggi su Open.online

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