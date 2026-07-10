Aniene Festival | concerti gratuiti e notti mondiali al Parco Nomentano

L’estate capitolina entra nel vivo e l’Aniene Festival si conferma come uno dei poli attrattivi più dinamici della città. Il mese di luglio offre un calendario denso di appuntamenti gratuiti in grado di trasformare le serate al Parco Nomentano in uno spazio di aggregazione dove sport, musica dal vivo, danza e cultura si fondono. Una proposta pensata per coinvolgere un pubblico trasversale, mantenendo un’attenzione particolare sia ai ritmi della scena musicale italiana, sia all’attesa per i grandi verdetti sportivi internazionali. Il calcio raccontato: i Mondiali senza di noi. Il grande sport diventa protagonista assoluto con tre serate speciali dedicate alle semifinali e alla finale dei Mondiali di calcio 2026. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Aniene Festival, tre mesi di eventi a Parco NomentanoL’Aniene Festival ritorna al Parco Nomentano e durerà tre mesi, portando una serie di eventi e attività gratuite.

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