Torna l’Aniene Festival al Parco Nomentano
Al Parco Nomentano riprende l’Aniene Festival, giunto alla nona edizione. L’evento si propone come un appuntamento gratuito che offre momenti dedicati alla musica, alla letteratura, allo sport e agli stand gastronomici. La manifestazione coinvolge diverse attività pensate per un pubblico di tutte le età, creando un’occasione di aggregazione e svago nel parco cittadino. La rassegna si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si svolge nel corso di più giornate.
Cosa: La nona edizione dell’Aniene Festival, un contenitore culturale gratuito tra musica, letteratura, sport e stand gastronomici.. Dove e Quando: Al Parco Nomentano di Roma, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 02:00, dal 23 maggio al 20 agosto 2026.. Perché: Per godersi l’estate romana in uno spazio verde inclusivo, che unisce intrattenimento di qualità, riflessione sociale e momenti di pura convivialità.. L’estate romana scalda i motori e si prepara a invadere gli spazi verdi della capitale con un appuntamento ormai imprescindibile per i cittadini e i turisti. A partire dal 23 maggio, il suggestivo scenario del Parco Nomentano torna a ospitare l’attesissimo Aniene Festival, giunto quest’anno alla sua nona edizione. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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