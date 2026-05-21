Torna l’Aniene Festival al Parco Nomentano

Al Parco Nomentano riprende l’Aniene Festival, giunto alla nona edizione. L’evento si propone come un appuntamento gratuito che offre momenti dedicati alla musica, alla letteratura, allo sport e agli stand gastronomici. La manifestazione coinvolge diverse attività pensate per un pubblico di tutte le età, creando un’occasione di aggregazione e svago nel parco cittadino. La rassegna si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si svolge nel corso di più giornate.

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