Aniene Festival tre mesi di eventi a Parco Nomentano
L’Aniene Festival ritorna al Parco Nomentano e durerà tre mesi, portando una serie di eventi e attività gratuite. L’iniziativa si svolge nel parco, coinvolgendo il pubblico con spettacoli, incontri e momenti di intrattenimento. L’evento è stato annunciato attraverso comunicati ufficiali e il programma sarà distribuito nei prossimi giorni. La manifestazione si svolge in diverse aree del parco, con spazi dedicati a diverse forme di espressione culturale.
Torna l’Aniene Festival, l’evento culturale che trasforma il Parco Nomentano in un epicentro di cultura e intrattenimento con un ricco programma di eventi e attività a ingresso gratuito.La nona edizione si inaugurerà sabato 23 maggio con “Contro l’Assedio”: un weekend interamente dedicato alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Due mesi di eventi per celebrare arte e territorio con il Festival Fanny MendelssohnPisa, 9 marzo 2026 – È stato presentato lunedì 9 marzo, nella Sala Balerari di Palazzo Gambacorti, il Festival Musicale Fanny Mendelssohn.
DAL 23 MAGGIO AL 30 GIUGNO Il programma del primo mese di Aniene Festival 2026 è online. Tre mesi di festival. Ogni sera al parco. Concerti, talk, una pista da ballo, dj set e vini da scoprire, giochi, food & drink e serate in compagnia. Spoiler: il parco sar facebook
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