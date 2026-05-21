Aniene Festival tre mesi di eventi a Parco Nomentano

L’Aniene Festival ritorna al Parco Nomentano e durerà tre mesi, portando una serie di eventi e attività gratuite. L’iniziativa si svolge nel parco, coinvolgendo il pubblico con spettacoli, incontri e momenti di intrattenimento. L’evento è stato annunciato attraverso comunicati ufficiali e il programma sarà distribuito nei prossimi giorni. La manifestazione si svolge in diverse aree del parco, con spazi dedicati a diverse forme di espressione culturale.

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