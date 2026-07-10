Il futuro di Anguissa al Napoli potrebbe essere strettamente collegato alla permanenza di Allegri come allenatore. Con il ritiro di Dimaro alle porte, si prevede un dibattito interno che potrebbe coinvolgere anche il centrocampista. La decisione sulla sua permanenza sembra dipendere da eventuali cambiamenti nel management tecnico e dalla volontà del club di confermarlo in rosa. La situazione si svilupperà nei prossimi giorni, quando si definiranno gli obiettivi e le strategie di mercato.

Il futuro di Anguissa potrebbe legarsi indissolubilmente a Massimiliano Allegri. Ecco lo scenario in casa Napoli. Il prossimo imminente ritiro di Dimaro si preannuncia caldissimo per il nuovo Napoli, e non soltanto per le canoniche questioni legate alla preparazione atletica. I riflettori dei media e dei tifosi saranno infatti puntati quasi interamente su Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è stato uno dei pilastri insostituibili del ciclo vincente azzurro, capace di conquistare due scudetti e una Supercoppa italiana dal 2023 a oggi. Tuttavia, la spedizione in Trentino metterà in copertina soprattutto il suo futuro professionale, tornato prepotentemente al centro dei rumors di mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Anguissa e la ‘chiave’ Allegri per la permanenza al Napoli: potrebbe delinearsi questo futuro per il centrocampista azzurro

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