Anguissa verso la Turchia | futuro incerto per il centrocampista del Napoli

Il centrocampista del Napoli, André-Frank Anguissa, potrebbe lasciare la squadra durante la prossima sessione di calciomercato. La sua permanenza al club non è più certa e si parla di un possibile trasferimento in Turchia. La situazione resta ancora da definire, con dettagli sul futuro che non sono stati ufficialmente comunicati. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle volontà del giocatore.

A rilanciare l’ipotesi è il giornalista Matteo Moretto, che ha sottolineato come Anguissa sia nuovamente tra i possibili partenti. Non si tratta di una novità assoluta: già nella scorsa finestra estiva il giocatore era stato vicino all’addio, ma alla fine era rimasto a Napoli. Ora, però, la situazione sembra diversa e più concreta. Sul centrocampista non mancano gli estimatori. In particolare, diverse squadre in Turchia avrebbero mostrato interesse, ma non sono le uniche. Anche club fuori dall’Europa starebbero monitorando la situazione, pronti a farsi avanti con offerte importanti. La decisione finale, però, non dipenderà solo dal Napoli. Sarà lo stesso Anguissa a valutare con attenzione il proprio futuro, considerando non solo l’aspetto sportivo ma anche quello personale e contrattuale.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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