Napoli colpo di scena Zambo Anguissa | Allegri cambia il futuro del centrocampista azzurro?

Zambo Anguissa si stava preparando a lasciare il Napoli, con molte squadre interessate al suo cartellino. Le trattative sembravano vicine alla conclusione e il trasferimento del centrocampista sembrava inevitabile. Tuttavia, nelle ultime ore, un cambio di scenario ha coinvolto anche la decisione di un allenatore, che potrebbe influenzare il suo futuro. La situazione resta in evoluzione, senza conferme definitive.

Il futuro di Zambo Anguissa sembrava ormai lontano da Napoli, con diversi club pronti a inserirsi per assicurarsi il centrocampista camerunese. Nelle ultime settimane l’ipotesi di un addio appariva sempre più concreta e la sua cessione sembrava soltanto una questione di tempo. Tuttavia, nelle ultime ore è emerso un clamoroso colpo di scena che potrebbe ribaltare completamente la situazione. Il principale artefice di questo possibile cambio di rotta sarebbe il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che considera Anguissa un elemento fondamentale per il suo progetto tecnico. Il tecnico apprezza le qualità fisiche, la capacità di recuperare palloni e gli inserimenti offensivi del centrocampista. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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URGENTE: ANGUISSA SI INFORTUNA DI NUOVO, MA NERES È TORNATO!

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