Piacenza donna trovata morta in casa | uccisa a coltellate fermato il marito

A Piacenza una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa con ferite da arma da taglio. La vittima, di nazionalità macedone, è deceduta a causa delle ferite riportate. Il marito, di 60 anni e anch’egli di nazionalità macedone, è stato arrestato e portato in custodia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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