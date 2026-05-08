Piacenza donna trovata morta in casa | uccisa a coltellate fermato il marito
A Piacenza una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa con ferite da arma da taglio. La vittima, di nazionalità macedone, è deceduta a causa delle ferite riportate. Il marito, di 60 anni e anch’egli di nazionalità macedone, è stato arrestato e portato in custodia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Piacenza, 8 mag. (Adnkronos) - Femminicidio a Piacenza. Una donna di 55 anni, macedone, è stata trovata morta in casa: fermato il marito, connazionale, 60enne. A dare l'allarme una chiamata arrivata al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.🔗 Leggi su Iltempo.it
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