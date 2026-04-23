Donna uccisa in casa con oltre venti coltellate marito condannato all’ergastolo

La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo un uomo di 57 anni di Taurisano, responsabile dell’uccisione della moglie, una donna di 50 anni di origine polacca, con più di venti coltellate. L’uomo è inoltre accusato di aver tentato di uccidere una vicina di casa, che era intervenuta per aiutarla. La sentenza è arrivata dopo il processo che ha esaminato le prove a carico del 57enne.

TAURISANO - La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Albano Galati, il 57enne di Taurisano accusato di aver ucciso con oltre venti coltellate la moglie Aneta Danielczyk, 50 anni, di origine polacca, e di aver tentato di ammazzare la vicina di casa che aveva cercato di soccorrere la.🔗 Leggi su Lecceprima.it Federica Torzullo uccisa dal marito: 23 coltellate per la separazione #lapresse #cronaca Notizie correlate Donna uccisa in casa con oltre venti coltellate, condannato all’ergastolo il maritoTAURISANO - La Corte d’Assise di Lecce ha condannato all’ergastolo Albano Galati, il 57enne di Taurisano accusato di aver ucciso con oltre venti... Ornella Pinto uccisa nel sonno con 13 coltellate a 40 anni, ergastolo per l’ex marito: confermata la crudeltàFemminicidio di Ornella Pinto, uccisa il 13 marzo 2021: la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per l'ex marito. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Donna uccisa a Is Corrias? Le urla e il sangue in casa; Accoltellò a morte Ana Cristina Duarte, chiesto l'ergastolo per Ezio Di Levrano; Ex poliziotta a Muggia nasconde il cadavere della madre Lucia Ventura in casa, non volevo separarmi; Solo 30 secondi in più e mia moglie sarebbe stata uccisa. Parla il marito della donna aggredita a sassate: ''Mandibola fratturata, teme di non ritrovare più la sua immagine''. Donna uccisa in casa con oltre venti coltellate, condannato all’ergastolo il maritoOggi, la sentenza della Corte d’Assise di Lecce sul delitto avvenuto il 16 marzo del 2024 a Taurisano. I difensori avevano provato a sollevare invano la questione di incostituzionalità della pena perp ... lecceprima.it Donna uccisa dal figlio con 112 coltellate: l’atroce delittoUna donna è stata uccisa da suo figlio con uno spaventoso numero di 112 coltellate. A questo proposito, ecco l'esito della sentenza. newsmondo.it Antenna Sud. . Lecce, si attende la sentenza per l’omicidio di Aneta Danelczyk, donna di 50 anni di origini polacche, uccisa il 16 marzo 2024 a Taurisano. Per il femminicidio è accusato il marito, Albano Galati, 57enne (56 all’epoca dei fatti), dal quale era sepa - facebook.com facebook Donna uccisa con coltellate alla gola in strada: fermato l'ex x.com