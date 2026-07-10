Ancona donna uccisa in casa a coltellate dall' ex compagno | L' uomo ha confessato il delitto

Una donna di 33 anni è stata trovata morta con ferite da arma da taglio in casa, dopo una lite con l’ex compagno. L’uomo, un tunisino di 39 anni, ha confessato di aver colpito la donna durante l’incidente. La polizia ha sequestrato l’arma e effettuato i rilievi sul luogo. La donna è deceduta sul posto, secondo le autorità. L’uomo è stato arrestato e portato in commissariato.

Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno Sami Khemaies, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati (Macerata) e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i Carabinieri del Norm di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni l'allarme sarebbe stato lanciato al 112 da alcuni residenti che avrebbero visto l'uomo barcollare in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna, nonché madre del suo bambino di sette anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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