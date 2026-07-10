Amici di Martina Donazione contro i tumori

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si chiama " Alps 50V Heat Sealer " l’importante strumento per la ricerca scientifica sui tumori in ambito pediatrico donato dall’associazione Amici di Martina ai laboratori dell’ istituto dei tumori di Milano. Il sigillatore di piastre è stato acquistato dall’associazione di Pogliano milanese, fondata da Carmine Capri, papà di Martina, scomparsa prematuramente il 5 dicembre 2004 a causa di una malattia rara, la leucodistrofia metacromatica. Da quel giorno la famiglia della piccola ha trasformato il dolore in impegno e solidarietà e in questi 21 anni con eventi e donazioni ha raccolto 260.000 euro. La consegna di quest’ultimo macchinario è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Prevenire i tumori con scelte consapevoli sin da giovanissimi: il progetto Martina nelle scuole di LancianoQualche giorno fa, nelle scuole superiori di Lanciano, si è svolta un’iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori rivolta agli studenti.

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Amici di Martina. Un assegno per la solidarietàUn assegno di 400 euro raccolto dagli agenti della Polizia locale di Rho nell’ambito delle tradizionali iniziative di solidarietà è stato consegnato dal comandante Antonino Frisone a Carmine Capri, ... ilgiorno.it

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