amici di martina donazione contro i tumori

Si chiama " Alps 50V Heat Sealer " l’importante strumento per la ricerca scientifica sui tumori in ambito pediatrico donato dall’associazione Amici di Martina ai laboratori dell’ istituto dei tumori di Milano. Il sigillatore di piastre è stato acquistato dall’associazione di Pogliano milanese, fondata da Carmine Capri, papà di Martina, scomparsa prematuramente il 5 dicembre 2004 a causa di una malattia rara, la leucodistrofia metacromatica. Da quel giorno la famiglia della piccola ha trasformato il dolore in impegno e solidarietà e in questi 21 anni con eventi e donazioni ha raccolto 260.000 euro. La consegna di quest’ultimo macchinario è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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