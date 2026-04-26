Qualche giorno fa, nelle scuole superiori di Lanciano, si è svolta un’iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori rivolta agli studenti. L’evento ha previsto attività informative e incontri con professionisti del settore sanitario, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza sulle scelte di vita sane. La giornata ha coinvolto diverse classi e ha puntato a sensibilizzare i giovani sull’importanza di adottare comportamenti corretti sin dalla giovane età.

Si è tenuta qualche giorno fa un'importante iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica rivolta agli studenti delle scuole superiori di Lanciano. Il progetto Martina, promosso dal Lions Club Lanciano, ha fatto tappa al liceo classico “Vittorio Emanuele II” e all'artistico “G.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Prevenire i tumori con scelte consapevoli sin da giovanissimi: il progetto Martina nelle scuole di Lanciano; Screening gratuito per la diagnosi precoce dei tumori: dove rivolgersi; Prevenzione dei tumori, la ricerca punta a valutare il potenziale dei farmaci anti-obesità; Tumore al seno, prevenire la recidiva con un gioco di squadra: al via la campagna Novartis.

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Tumori. Aiom e FederAnziani dal Papa con il progetto per prevenire e vincere il cancro negli anzianiIl plauso di Papa Francesco alla campagna nazionale. L’eccesso di peso interessa il 57% degli ultra 65enni, il 48,7% è sedentario e il 10% fuma. Stefania Gori, presidente Aiom: Saranno distribuiti ... quotidianosanita.it

Sono scattate le nuove regole volute dalla Commissione per prevenire la diffusione di malattie animali e zoonosi, rendere più omogenei i controlli e garantire sicurezza sanitaria degli animali di compagnia - facebook.com facebook

Territorio tra #sicurezza e #manutenzione: convegno dell' @AnceFVG "Prevenire è meglio che curare. La manutenzione del territorio è responsabilità comune" il titolo del convegno nell'ambito degli eventi per ricordare i 50 anni dal #terremoto del 1976 oggi, x.com