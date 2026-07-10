Napoli dieci e lode. Perché saranno dieci gli AC40 in acqua nel Golfo in occasione delle pre-regate di Coppa America, in programma dal 24 al 27 settembre. «Sarà uno spettacolo mai visto», le parole di Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ente e soggetto attuatore ufficiale per l’organizzazione dell’America’s Cup, che ha confermato il numero delle imbarcazioni presenti. Ed eccole allora le magnifiche dieci, due in più rispetto a Cagliari: Emirates Team New Zealand, Luna Rossa e GB1 si presenteranno con due barche a testa, il team principale e quello giovanilefemminile; Tudor Team Alinghi e La Roche-Posay Racing Team avranno invece una sola imbarcazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - America?s Cup, nel Golfo show con le magnifiche 10: «Venite tutti qui a Napoli»

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