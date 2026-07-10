America?s Cup nel Golfo show con le magnifiche 10 | Venite tutti qui a Napoli
Durante le pre-regate della America’s Cup nel Golfo, dal 24 al 27 settembre, saranno presenti dieci imbarcazioni AC40 in acqua. La manifestazione si svolgerà a Napoli e coinvolgerà tutte le unità in questa fase di preparazione. La presenza di dieci barche rappresenta un numero significativo per l’evento, che si svolge in questa località italiana. La regata prevede l’utilizzo di imbarcazioni di questa categoria per le competizioni di preparazione alla Coppa America.
Napoli dieci e lode. Perché saranno dieci gli AC40 in acqua nel Golfo in occasione delle pre-regate di Coppa America, in programma dal 24 al 27 settembre. «Sarà uno spettacolo mai visto», le parole di Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ente e soggetto attuatore ufficiale per l’organizzazione dell’America’s Cup, che ha confermato il numero delle imbarcazioni presenti. Ed eccole allora le magnifiche dieci, due in più rispetto a Cagliari: Emirates Team New Zealand, Luna Rossa e GB1 si presenteranno con due barche a testa, il team principale e quello giovanilefemminile; Tudor Team Alinghi e La Roche-Posay Racing Team avranno invece una sola imbarcazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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