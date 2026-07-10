A un anno dall'inizio della 38ª America's Cup a Napoli, la regata è prevista per il 10 luglio 2027, quando il direttore di regata darà il via alla competizione. Max Sirena ha invitato il pubblico a sostenere la squadra Luna Rossa, che prenderà parte alla manifestazione. La regata si svolgerà in acque napoletane e la partenza sarà ufficializzata con una procedura di avvio condotta dall’arbitro.

Un anno preciso al via dell'America's Cup a Napoli. Si parte esattamente il 10 luglio 2027, quando il direttore di regata Iain Murray avvierà la procedura di partenza del Louis Vuitton 38a America's Cup Match. I team sono già al lavoro da giorni per prendere confidenza con il campo di regata mentre cresce l'entusiasmo per Luna Rossa: «Siamo ad un anno dalla coppa e continua la preparazione con l'AC75. Stiamo navigando a Napoli davanti al profilo della città e a Castel dell'Ovo che sarà il campo di regata», spiega Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa. Sirena parla oggi in un video di `Sport e Salute´ realizzato proprio per celebrare l'anno che separa gli equipaggi dalla gara. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - America's Cup a Napoli, oggi un anno esatto al via. Max Sirena: «Venite tutti a tifare Luna Rossa»

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Americas Cup a Napoli: Max Sirena (Luna Rossa)

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