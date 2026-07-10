America’s Cup Max Sirena | Continua la preparazione con l’AC75 Venite tutti a Napoli a tifare Luna Rossa
A un anno dall'inizio dell'America’s Cup 2027, previsto nel Golfo di Napoli dal 10 luglio 2027, si continua la preparazione con l’AC75. Max Sirena invita il pubblico a sostenere Luna Rossa durante gli allenamenti a Napoli. La regata sarà l’evento principale del Louis Vuitton 38a America’s Cup Match, con il direttore di regata che avvierà la procedura di partenza.
Manca esattamente un anno all’America’s Cup 2027 di vela, che si disputerà nelle acque del Golfo di Napoli a partire dal 10 luglio 2027, quando il direttore di regata, Iain Murray, avvierà la procedura di partenza del Louis Vuitton 38a America’s Cup Match. Nelle acque partenopee dal 10 luglio 2027 si sfideranno il defender, Emirates Team New Zealand, e lo sfidante che uscirà vincitore dalla Louis Vuitton Cup, in programma tra metà maggio ed inizio luglio a Napoli: in un video di ‘Sport e Salute’ ha parlato Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa. Il lavoro di Luna Rossa per prepararsi all’evento: “ Siamo ad un anno dalla Coppa e continua la preparazione con l’AC75. 🔗 Leggi su Oasport.it
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