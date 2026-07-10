Manca esattamente un anno all’America’s Cup 2027 di vela, che si disputerà nelle acque del Golfo di Napoli a partire dal 10 luglio 2027, quando il direttore di regata, Iain Murray, avvierà la procedura di partenza del Louis Vuitton 38a America’s Cup Match. Nelle acque partenopee dal 10 luglio 2027 si sfideranno il defender, Emirates Team New Zealand, e lo sfidante che uscirà vincitore dalla Louis Vuitton Cup, in programma tra metà maggio ed inizio luglio a Napoli: in un video di ‘Sport e Salute’ ha parlato Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa. Il lavoro di Luna Rossa per prepararsi all’evento: “ Siamo ad un anno dalla Coppa e continua la preparazione con l’AC75. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Oasport.it - America’s Cup, Max Sirena: “Continua la preparazione con l’AC75. Venite tutti a Napoli a tifare Luna Rossa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Traída pela falsa amiga,ela cai água acorda casada com oficial irresistível!Farmácia do impossível

Notizie e thread social correlati

America's Cup a Napoli, oggi un anno esatto al via. Max Sirena: «Venite tutti a tifare Luna Rossa»A un anno dall'inizio della 38ª America's Cup a Napoli, la regata è prevista per il 10 luglio 2027, quando il direttore di regata darà il via alla...

Max Sirena scalda l'America's Cup: "Ne ho vinte due, ma con Luna Rossa sarebbe un'altra cosa..."Max Sirena ha partecipato a un evento al Foro Italico, dove si è tenuta la Graduation Ceremony della XII edizione del Corso di Alta Specializzazione...

Temi più discussi: Max Sirena scalda l'America's Cup: Ne ho vinte due, ma con Luna Rossa sarebbe un'altra cosa...; America's Cup, Max Sirena: Napoli è il valore aggiunto, tutti se ne innamoreranno; America's Cup: Sirena: 'Il sogno è vincere la Coppa in Italia'; Luna Rossa suona la Sirena. Max e gli altri riminesi a bordo: Vogliamo far sognare l’Italia.

America's Cup: -1 anno al via. Max Sirena, tifate per Luna Rossa. Il 10 luglio 2027 la sfida nelle acque del golfo di Napoli #ANSA x.com

America's Cup, un anno al via a Napoli: Sirena 'Tifate Luna Rossa'Il golfo di Napoli si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello mondiale: la 38ª edizione dell'America's Cup. Esattamente a un anno dal via ufficiale, previsto per il 1 ... it.blastingnews.com

America's Cup: -1 anno al via. Max Sirena, tifate per Luna RossaUn anno preciso al via dell'America's Cup a Napoli, in Italia. Il 10 luglio 2027 il direttore di regata Iain Murray avvierà la procedura di partenza del Louis Vuitton 38a America's Cup Match. (ANSA) ... ansa.it