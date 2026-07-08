Max Sirena ha partecipato a un evento al Foro Italico, dove si è tenuta la Graduation Ceremony della XII edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport. Durante l'incontro, il velista ha parlato delle sue due vittorie all'America's Cup, affermando che con la squadra Luna Rossa sarebbe stato diverso. Nel corso della giornata è stata anche annunciata la prossima edizione della competizione, prevista a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.

Una festa per i giovani e l’occasione per presentare l'America's Cup che si terrà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Si è svolta al Foro Italico la Graduation Ceremony della XII edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management dello Sport. Che ha visto la presenza delle massime autorità dello sport italiano tra cui il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Un lungo incontro in cui si è fatto il punto sul momento dello sport italiano e in cui è intervenuto in videochiamata anche Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa che ha già nella bacheca due America’s Cup vinte con con Oracle (2010) e Team New Zealand (2017). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Max Sirena scalda l'America's Cup: "Ne ho vinte due, ma con Luna Rossa sarebbe un'altra cosa..."

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