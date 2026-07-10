La pagina ufficiale di Luna Rossa su Instagram invita il pubblico a partecipare a Napoli, evidenziando l’entusiasmo di Massimiliano Sirena. Nel messaggio si legge che prima della vittoria ci sono il vento e molte manovre invisibili, sottolineando l’importanza del lavoro e delle condizioni atmosferiche nelle regate. Nessuna altra informazione o dettaglio sulle competizioni o sugli eventi futuri viene fornita nel post.

«Prima della vittoria, c’è il vento. Prima della regata, ci sono mille manovre invisibili». Scrive così in un post su Instagram la pagina ufficiale di Luna Rossa. Vele spiegate e allenamenti intensi tra Cagliari e il Golfo di Napoli in attesa dell'America's Cup del 2027. «Siamo a un anno dalla Coppa. Continua la preparazione con l'AC75 a Cagliari e contemporaneamente stiamo navigando a Napoli davanti a Castel dell'Ovo dove sarà il campo di regata», racconta nel video il velista Massimiliano Sirena. «C'è un team che lavora giorno e notte a Bagnoli per bonificare quell'area e renderla disponibile prima possibile per la costruzione delle nuove basi». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - America's Cup, l'entusiasmo di Massimiliano Sirena: «Accorrete tutti a Napoli»

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