America' s Cup a Napoli Sirena Luna Rossa | Sarà l' edizione con il livello più alto degli ultimi 20 anni
A Napoli si svolge l'America's Cup e la rappresentante di Luna Rossa ha dichiarato che questa edizione avrà il livello tecnico e sportivo più alto degli ultimi venti anni. La competizione internazionale coinvolge diverse imbarcazioni e atleti provenienti da vari paesi, con le regate che si svolgono nel Golfo partenopeo. La manifestazione sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguono con interesse gli eventi in programma.
"Questa sarà l'edizione con il livello tecnico sportivo più alto degli ultimi probabilmente venti anni". Max Sirena, skipper e team manager di Luna Rossa, fa partire il conto alla rovescia verso la prossima America's Cup, che nel 2027 avrà Napoli come grande protagonista.Prima dell'appuntamento.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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