America' s Cup a Napoli Sirena Luna Rossa | Sarà l' edizione con il livello più alto degli ultimi 20 anni

A Napoli si svolge l'America's Cup e la rappresentante di Luna Rossa ha dichiarato che questa edizione avrà il livello tecnico e sportivo più alto degli ultimi venti anni. La competizione internazionale coinvolge diverse imbarcazioni e atleti provenienti da vari paesi, con le regate che si svolgono nel Golfo partenopeo. La manifestazione sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguono con interesse gli eventi in programma.

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